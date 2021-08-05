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يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفل ضخم في الماسة ميوزيك أرينا بالعلمين الجديدة يوم الجمعة 13 أغسطس الجاري.

الحفل يعد هو الأضخم هذا الصيف، حيث تم طرح التذاكر عبر إحدى المنصات الإلكترونية المخصصة، ووفقا لمنظمي الحفل فقد بيعت أغلب التذاكر حتى الآن وتحديدا من فئتي 750 جنيها و1500 جنيه.. وغير مسموح بالحضور لمن هم أقل من 15 عامًا، ويصل سعر بعض فئات التذاكر إلى 3000 جنيه، بينما فئة الـvip إلى 4 آلاف جنيه.

يذكر أن عمرو دياب قد طرح حتى الآن 3 أغنيات خلال موسم الصيف وهي «الدنيا بترقص» من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى.

«اتقل» من كلمات تامر حسين، ولحن مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، و«أحلى ونص» كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.