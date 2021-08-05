استشاري سمنة: نجاح تكميم المعدة يستمر للأبد في هذه الحالة

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة أو حزام المعدة عندما تفشل يتم تحويلها إلى تحويل مسار المعدة، لأن هذه العملية تحل مشكلة احتياج المريض لالتزام غذائي معين، خاصة إذا كان المريض محب للحلويات.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك أدوات حديثة تقيس سمك المعدة، وبالتالي إجراء العملية بأمان، وبدون تعريض المريض لحدوث تسريب لا قدر الله أو نزيف، معقبًا: "تطور التكنولوجيا منع المضاعفات بشكل كامل بإذن الله".

وتابع "عملية التكميم من الممكن أن تعيش العمر كله إذا أجريت بشكل صحيح مع الطبيب الصح، والأدوات الصحية الحديثة، وبذلك يعيش مريض السمة حياة صحية سليمة، بدون أي مشاكل بعد خفض وزنه".