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حسام حسن يطلب التعاقد مع ثنائي في الاتحاد السكندري

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حسام حسن يطلب التعاقد مع ثنائي الزمالك في الاتحاد السكندري حسام حسن يطلب التعاقد مع ثنائي في الاتحاد السكندري

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طالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، مسئولي النادي السكندري بالتعاقد مع لاعبين من صفوف في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأبدى حسام حسن المدير الفني للنادي السكندري اهتمامه بالحصول على خدمات الثنائي إسلام جابر ومحمد أشرف (روقة) في حالة رحيلهما عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وعدم حاجة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض في الموسم المقبل.

ووضع كارتيرون محمد أشرف (روقة) ضمن قائمة الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الموسم الجديد مع كلا من المغربي حميد أحداد والتونسي حمزة المثلوثي ومحمود عبدالعزيز ومحمد عبدالسلام ومحمد عواد.

و يرفض كارتيرون في الوقت ذاته رحيل نجم الفريق إسلام جابر ويتمسك باستمراره في الموسم المقبل وذلك في ظل اعتماده على اللاعب في أكثر من مركز في حالة غياب اللاعبين الأساسيين سواء في مركز وسط الملعب أو مركز الظهير الأيسر أو مركز الجناح.

المصرى اليوم

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