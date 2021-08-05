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نص رسالة كارتيرون للجزيري

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نص رسالة كارتيرون للجزيري نص رسالة كارتيرون للجزيري

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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على الاشادة بمستوي التونسي، سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.

واجتمع كارتيرون مع الجزيري في معسكر الفريق في برج العرب، وأكد له أن المباربات المتبقية في الدوري في منتهي الاهمية والتي ستجعل الفريق يحسم البطولة، مشددًا على اللاعب عدم اضاعة الفرص في المباريات المقبلة.

وكان الزمالك فعل بند شراء سيف الجزيري، من المقاولون العرب مقابل 12 مليون جنيه، بناء على طلب كارتيرون.

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها بعد غدٍ السبت، على الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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