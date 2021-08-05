رحيل ميسي.. هل ضحى برشلونة بأسطورته من أجل «السوبر ليج»؟

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قال نادي برشلونة، يوم الخميس، إن ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي بعد أن جعلت اللوائح المالية للدوري الإسباني من المستحيل التوصل إلى اتفاق بين النادي واللاعب.

وقال النادي في بيانه الرسمي إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد لكن «عقبات» مالية جعلت من المستحيل على اللاعب البقاء مع النادي.

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وقال النادي «على الرغم من توصل النادي واللاعب إلى اتفاق وعزمهما الواضح على توقيع عقد جديد اليوم، فإن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية.»

وألقى النادي باللوم على «لوائح الدوري الإسباني» في عدم السماح لهم بتوقيع عقد جديد مع اللاعب، الذي انتهى عقده السابق في 30 يونيو. وجاء في البيان «نتيجة لهذا الموقف، ميسي لن يستمر في برشلونة. يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية.»

وجاء في ختام البيان «يعرب نادي برشلونة عن امتنانه الخالص للاعب لمساهمته الضخمه في علو النادي ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والمهنية.»

وكانت صحيفة ماركا قد كشفت اليوم عن اقتراب نهاية الشراكة بين الطرفين، وذلك عقب محادثات جرت بين النادي وممثلي ميسي مساء يوم الخميس، انتهت بأن اللاعب أصبح بعيدًا كل البعد عن التجديد مع برشلونة.

وربط الصحفي الموثوق، مارسيلو بيتشلر، بين تأزم عملية تجديد ميسي (قبل فشلها رسميًا) ومعارضة برشلونة تمامًا لرغبة لا ليجا في قبول شراكة صندوق الاستثمار (CVC) والذي سيستحوذ على 10% من حقوق ملكية لاليجا لمدة 40 عامًا، بجانب تلقي برشلونة 270 مليون يورو، لكن قبول ذلك سيكون بمثابة وداع من برشلونة لفكرة دوري السوبر الأوروبي «سوبر ليج»، وهو أمر لم يكن النادي مستعدًا للقيام به، مما ترك برشلونة في موقف لا يحسد عليه بين اقناع لا ليجا بتسجيل عقد ميسي الجديد أو المضي قدمًا في خطط النادي للسوبر ليج. ويبدو أن العملاق الكتالوني قد أتخذ قراره بالفعل بالتخلي عن نجمه الأسطوري الذي كان ضمن صفوف برشلونة منذ عام 2000 وحقق معهم 10 ألقاب للدوري، 7 ألقاب للكأس، 7 ألقاب لكأس السوبر الإسباني، 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب لكأس السوبر الأوروبي و3 ألقاب لكأس العالم للأندية، بجانب تتويجه لـ 6 مناسبات بجائزة الكرة الذهبية.