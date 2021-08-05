أخبار عاجلة

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر -
فِرار أكثر من 10 آلاف كاميروني إلى تشاد -
"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رحيل ميسي.. هل ضحى برشلونة بأسطورته من أجل «السوبر ليج»؟

Print
رحيل ميسي.. هل ضحى برشلونة بأسطورته من أجل «السوبر ليج»؟ رحيل ميسي.. هل ضحى برشلونة بأسطورته من أجل «السوبر ليج»؟

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال نادي برشلونة، يوم الخميس، إن ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي بعد أن جعلت اللوائح المالية للدوري الإسباني من المستحيل التوصل إلى اتفاق بين النادي واللاعب.

وقال النادي في بيانه الرسمي إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد لكن «عقبات» مالية جعلت من المستحيل على اللاعب البقاء مع النادي.

اقرأ ايضاً: ماركا تكشف سبب رحيل ميسي عن برشلونة

وقال النادي «على الرغم من توصل النادي واللاعب إلى اتفاق وعزمهما الواضح على توقيع عقد جديد اليوم، فإن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية.»

وألقى النادي باللوم على «لوائح الدوري الإسباني» في عدم السماح لهم بتوقيع عقد جديد مع اللاعب، الذي انتهى عقده السابق في 30 يونيو. وجاء في البيان «نتيجة لهذا الموقف، ميسي لن يستمر في برشلونة. يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية.»

وجاء في ختام البيان «يعرب نادي برشلونة عن امتنانه الخالص للاعب لمساهمته الضخمه في علو النادي ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والمهنية.»

وكانت صحيفة ماركا قد كشفت اليوم عن اقتراب نهاية الشراكة بين الطرفين، وذلك عقب محادثات جرت بين النادي وممثلي ميسي مساء يوم الخميس، انتهت بأن اللاعب أصبح بعيدًا كل البعد عن التجديد مع برشلونة.

وربط الصحفي الموثوق، مارسيلو بيتشلر، بين تأزم عملية تجديد ميسي (قبل فشلها رسميًا) ومعارضة برشلونة تمامًا لرغبة لا ليجا في قبول شراكة صندوق الاستثمار (CVC) والذي سيستحوذ على 10% من حقوق ملكية لاليجا لمدة 40 عامًا، بجانب تلقي برشلونة 270 مليون يورو، لكن قبول ذلك سيكون بمثابة وداع من برشلونة لفكرة دوري السوبر الأوروبي «سوبر ليج»، وهو أمر لم يكن النادي مستعدًا للقيام به، مما ترك برشلونة في موقف لا يحسد عليه بين اقناع لا ليجا بتسجيل عقد ميسي الجديد أو المضي قدمًا في خطط النادي للسوبر ليج. ويبدو أن العملاق الكتالوني قد أتخذ قراره بالفعل بالتخلي عن نجمه الأسطوري الذي كان ضمن صفوف برشلونة منذ عام 2000 وحقق معهم 10 ألقاب للدوري، 7 ألقاب للكأس، 7 ألقاب لكأس السوبر الإسباني، 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب لكأس السوبر الأوروبي و3 ألقاب لكأس العالم للأندية، بجانب تتويجه لـ 6 مناسبات بجائزة الكرة الذهبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك