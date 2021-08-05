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عيادة متنقلة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بشارع الشهداء بالسويس ضمن مبادرة الرئيس

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عيادة متنقلة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بشارع الشهداء بالسويس ضمن مبادرة الرئيس عيادة متنقلة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بشارع الشهداء بالسويس ضمن مبادرة الرئيس

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أعلنت مديرية الصحة بالسويس عن توفير عيادة متنقلة، اليوم الخميس بشارع الشهداء من السادسة للعاشرة مساءاً (٦: ١٠ م) وذلك لتقديم خدمات المبادرة للسيدات وتوعيتهن بالطرق السليمة للفحص الذاتى وأهميته للوقاية من الأمراض السرطانية وذلك من خلال فريق من الرائدات بقيادة إنچى فؤاد مشرفة الرائدات ومنسق مبادرة دعم صحة المرأة.

جديراً للذكر بأن المبادرة تستهدف السيدات والفتيات من سن الثامنة عشر عاماً ويتم الكشف عن طريق فريق طبي مدرب وتتم الإحالة لطبيب جراح متخصص في حال وجود أي اشتباه لاستكمال الفحوصات من خلال أجهزة السونار والماموجرام.

جاء ذلك في إطار إستمرار العمل بمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح لدعم صحة المرأة، وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس والدكتور آسر البنا مدير عام الطب الوقائي والرعاية الاساسية ومسئول المبادرات الرئاسية للصحه العامة.

المصرى اليوم

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