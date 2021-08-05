27 أكتوبر المؤتمر العلمي الدولي الثامن للدراسات العليا بـ«تمريض قناة السويس»

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تنظم كلية التمريض جامعة قناة السويس المؤتمر العلمي الدولي الثامن والمزمع إقامته في الفتره من ٢٧ إلى ٢٨ أكتوبر المقبل، تحت عنوان «الرقمنة اتجاهات حديثه نحو التميز في الرعاية الصحية».

تحت رعايه الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتورة ماجد هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويشارك في المؤتمر كليات التمريض من داخل مصر وخارجها

ويشرف على تنفيذ المؤتمر الدكتور وفاء عبدالعظيم الحسيني عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتورة سميه السيد أبوعبده وكيل الكليه لشؤون الدراسات العليا والبحوث.