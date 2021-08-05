«ماركا» تكشف سبب رحيل ميسي عن برشلونة

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أعلن نادي برشلونة عن عدم توصله لاتفاق بشان تجديد عقد نجمه الأول وقائده ليونيل ميسي بعد مشوار طويل دافع خلاله الأرجنتيني عن ألوان الفريق الكتالوني.

القرار جاء مفاجئاً لكثير من المتابعين خاصة في ظل تأكيدات سابقة من رئيس النادي بأن بنود العقد الجديد تم الاتفاق عليها ويتبقى فقط خطوة التوقيع والإعلان الرسمي.

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وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ميسي طلب من إدارة النادي ضرورة التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان روميرو زميله في المنتخب ونجم خط دفاع فريق أتالانتا الإيطالي.

صاحب الـ34 عام أكد أن المدافع الأرجنتيني يمكنه تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل وإحداث فوارق فنية من أجل استعادة لقب الدوري الإسباني والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

رفضت إدارة النادي التحرك لضم كريستيان روميرو مع دخول نادي توتنهام الإنجليزي في مفاوضات جادة مع الإدارة الإيطالية للحصول على خدمات الأرجنتيني خلال هذا الصيف وهو ما أغضب ميسي كثيراً.