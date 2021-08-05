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محافظ الجيزة: انتهاء المرحلة الثانية لمحطة مياه جزيرة الذهب بتكلفة 640 مليون جنيه

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محافظ الجيزة: انتهاء المرحلة الثانية لمحطة مياه جزيرة الذهب بتكلفة 640 مليون جنيه محافظ الجيزة: انتهاء المرحلة الثانية لمحطة مياه جزيرة الذهب بتكلفة 640 مليون جنيه

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن بدء التشغيل الكامل لمحطة مياه جزيرة الدهب بمرحلتيها بطاقه إنتاجية 160 الف م3 يوميا وذلك بعد أنتهاء أختبارات التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية للمحطة والتى بلغت طاقتها الإنتاجية 80 ألف متر مكعب يومياً.

وأشار إلى أن تشغيل المحطه بمرحلتيها يساهم بشكل كبير في تحسين الخدمة وحل مشكلات ضعف الضغوطات وانقطاعات المياه التي تعاني منها بعض المناطق الساخنه داخل مدينة الجيزة.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتوسعات محطة جزيرة الدهب تبلغ 640 مليون جنيه حيث شملت مراحل تنفيذ المشروع مرحلتين بطاقة 160 ألف متر مكعب يومياً لكل منهم، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى عام 2019 وتم على الفور البدء في تنفيذ توسعات للمرحلة الثانية بالمحطة لتحقيق اقصى أستفادة ممكنه منها حيث تم تنفيذ التجارب الأولية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها خلال شهر يوليه الماضى ودخلت الخدمه بدءاً من اليوم .

مشيراً ان محطة جزيرة الدهب مقامة على مساحة فدان لتنقية 160 ألف متر مكعب يومياً من المياه، باستخدام تكنولوجيا «الديناساند» الحديثة، والتي توفر مساحة الأرض المطلوبة لتنفيذ المحطات، وكذا توفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل، لتنتج المحطة بالكامل داخل جزيرة الدهب، بطاقة 700 ألف متر مكعب يومياً.

لافتآ أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دخول عدداً من المشروعات لتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ومواجهة مشكلات ضعف الضغوطات لمياه الشرب أو طفوحات للصرف الصحى التي تم رصدها .

المصرى اليوم

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