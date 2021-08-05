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سعيد يؤكد أنه لامجال للتنكيل بحق التونسيين في ويدعو إلى التخفيض في أسعاره

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سعيد يؤكد أنه لامجال للتنكيل بحق التونسيين في الماء ويدعو إلى التخفيض في أسعاره سعيد يؤكد أنه لامجال للتنكيل بحق التونسيين في ويدعو إلى التخفيض في أسعاره

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استقبل رئيس تونس قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، بقصر قرطاج، مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وحمادي الحبيب، مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وسمير الهدياوي، عن الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن سعيد أشار إلى أنه لا مجال للتنكيل بحق الشعب التونسي في الصالح للشراب، ودعا إلى بذل قصارى الجهد من أجل تجاوز كل الإشكاليات التي تعترض المواطن في التزود بالمياه.

وطلب رئيس الجمهورية من كل المتداخلين في هذا القطاع التحلي بروح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة التاريخية والمبادرة بالتخفيض في الأسعار.

وشدد رئيس الجمهورية على أنه لا بد من إعداد خطة استراتيجية وسياسة واضحة لتفادي الشح في المياه، وأكد أنه لن يترك أي تونسي ظمآن من الحرية وظمآن من حقه في الحياة.

المصرى اليوم

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