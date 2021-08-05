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قالت الكاتبة دعاء عبدالسلام أن ضرب الزوجات للأزواج سبب زيادة العنف الزوجي مؤخراً وأن الاحصاءات تثبت ارتفاع أرقام اعتداء الزوجات على الأزواج.

وأكدت في لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج بدون حظر المذاع على قناة صدى البلد، إن «الست بقت بتضرب الراجل» وتخطت كل الأدبيات وهو أمر مؤسف ووصول الأمر إلى قتل زوجها أصبح أمر خطير وتحول لظاهرة.

وأوضحت عبدالسلام أن المرأة قادرة على استخدام ذكائها في الحفاظ على الأسرة رافضة مصطلح الست بـ100 راجل الذي أطلقته فاطمة ناعوت.

وأشارت عبدالسلام إلى أنه لا يجب على المرأة تبني مصطلحات، تجعلها ندا للرجل، لأن الحياة الزوجبة لها مقومات هي المودة والرحمة.

وأضافت أنه يجب الحرص على الأبناء لأنهم أجيال المستقبل، وهم الذين سيشكلون المجتمع لذا يجب نشأتهم على المودة والاحترام، لافتة إلى أنها ضد أي مطلحات تناطح الرجل: «أناشد كل ست مصرية حافظي على زوجك وعلى بيتك».