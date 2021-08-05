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رسميًّا.. برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي

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رسميًّا.. برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي رسميًّا.. برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي
بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية

رسميًّا.. برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، في بيان رسمي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي الكتالوني بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية في مفاوضات التجديد.

ونشر نادي برشلونة بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه: "رغم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن توقيع عقد جديد اليوم، إلا أن التعاقد لم يتم بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية "قواعد الرابطة الإسبانية لكرة القدم".

وتابع: "نتيجة لهذا الموقف لن يبقى ميسي في نادي برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية".

وختم البيان بالقول: "يعرب نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته في تضخيم النادي، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والمهنية".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن ليونيل ميسي رفض توقيع العقد الجديد مع نادي برشلونة.

وانتهى عقد الهداف التاريخي لبرشلونة مع النادي الكتالوني في 30 يونيو الماضي، لأول مرة منذ 21 عامًا.برشلونة ليونيل ميسي ميسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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