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الأمين العام للاتحاد العربي يلتقي سفير المغرب في المملكة

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الأمين العام للاتحاد العربي يلتقي سفير المغرب في المملكة الأمين العام للاتحاد العربي يلتقي سفير المغرب في المملكة
لبحث ترتيبات نهائي كأس محمد السادس

الأمين العام للاتحاد العربي يلتقي سفير المغرب في المملكة

التقى الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي في الرياض بسفير المملكة المغربية لدى المملكة العربية ، الدكتور مصطفى المنصوري.

وتم استعراض ترتيبات نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين ناديي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي في الـ21 من أغسطس الحالي بالرباط.

من جهة أخرى أجريت بمدينة الرياض مراسم قرعة بطولة كأس العرب للسيدات 2021، التي ستقام منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم، بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم وعضو مجلس إدارة الاتحاد سمر نصار "عن بعد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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