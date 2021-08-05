فاطمة ناعوت: قتل الأزواج في عيد الأضحى ليست ظاهرة.. «والست بـ100 راجل»

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قالت الكاتبة فاطمة ناعوت إن حوادث العنف من الأزواج تجاه الزوجات الأكثر شيوعا وأن وضع المرأة تحسن كثيرا في عهد الرئيس السيسي.

وأضافت الكاتبة فاطمة ناعوت خلال لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي عبر برنامج زوم ببرنامج بدون حظر المذاع على قناة صدى البلد، إن حوادث القتل بين الأزواج والتي تزامنت مع عيد الأضحى المبارك لا يمكن إطلاق لفظ ظاهرة عليها رغم وجود أكثر من حادث الفترة الأخيرة.

وتابعت ناعوت أن المرأة بـ100 راجل ولا يجب إغفال حوادث القتل والعنف التي تتعرض لها الزوجة.

وأوضحت فاطمة ناعوت، إن المرأة تتحمل أعباء كثيرة دخل البيت وخارجه، بالإضافة إلى أن الخطاب الظلامي، يضع المرأة في مكانة أدني من مكانة الرجل، مضيفة أن ذلك الخطاب يريد من المرأة أن تلبي نداء الرجل مهما كانت مريضة أو منهكة.

وأضافت أن العنف في اتجاه المرأة أصبح مشرعن، مشيرة إلى أن الدين الإسلامي لا يوجد به توصيف بـ«رجل دين»، بل علماء يفسرون الآيات القرآنية.

وتابعت أن الخطاب سابقا كان يقلل من قدر المرأة، ولم تتنفس إلا في عهد الرئيس السيسي، إذ حصلت على مناصب سياسية وقيادة، وحاول الرئيس أن يعطي المرأة بعض حقها حينما رفض الطلاق الشفوي.