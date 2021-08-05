«التنسيق الحضاري» يستكمل تطوير محيط «السيد البدوي» في طنطا (صور)

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يستكمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، تطوير المنطقة المحيطة بـ«السيد البدوي» في مدينة طنطا والمسارات الرابطة بينه وبين ميدان المحطة الذي تم الانتهاء من تطويره في وقت سابق، تطبيقا لأسس ومعايير التنسيق الحضاري للحفاظ على التراث الحضاري المعماري.

‎ويشمل المشروع إعادة صياغة الفراغ العام بالميدان لخلق مسار للمشاة وإزالة التعديات، وتنسيق حركة المشاة والحركة المرورية، وكذلك التشجير والإنارة وأعمال الرصف وتطوير كل عناصر فرش الفراغ العام بالميدان، وتوحيد أماكن اللافتات الخاصة بالمحلات، كما تم تنظيم أكشاك الباعة بالميدان وتطويرها بشكل حضاري يتناسب وتاريخ المنطقة ويعود بالنفع على أصحابها ومتلقي الخدمة منها.

وراعى مشروع التطوير رفع القيمة الجمالية والحضارية للميدان والمحطة بما يحقق عائدا اقتصاديا وقيمة حضارية.