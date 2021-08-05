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أمطار غزيرة ورياح شرق العوينات في الوادي الجديد

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شهدت منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، الخميس، سقوط أمطار رعدية شديدة ورياح وانكسار للموجة الحارة بالمنطقة، في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده المحافظة خلال الفترة الحالية.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طوارئ بشرق العوينات، جراء سقوط الأمطار بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات للمتابعة على مدار الساعة آثار الأمطار وتوفير المرافق الأساسية بشرق العوينات، بجانب المتابعة في جميع المراكز تحسبا لسقوط أمطار في مناطق أخرى بمراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن فرص لسقوط أمطار رعدية خلال الفترة الحالية، وذلك رغم الموجة شديدة الحرارة.

ورفعت المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية على مستوى مراكز المحافظة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أي حالة طوارئ.

المصرى اليوم

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