أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الحكم على 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بـ«داعش الجيزة» 20 سبتمبر

Print
الحكم على 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بـ«داعش الجيزة» 20 سبتمبر الحكم على 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بـ«داعش الجيزة» 20 سبتمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدّدت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، جلسة 21 سبتمبر المقبل للحكم على 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش الجيزة».

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد 15 و10 سنوات على المتهمين ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات مع إدراجهم على قوائم الارهاب ،في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية الخدل منها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انهيار الفنانة شيرين خلال تشييع جثمان دلال عبد العزيز

انهيار الفنانة شيرين خلال تشييع جثمان دلال عبد العزيز

كيف فشل الإتفاق بين برشلونة وميسي؟.. إلـ«شيرينجيتو» تكشف الأسباب

كيف فشل الإتفاق بين برشلونة وميسي؟.. إلـ«شيرينجيتو» تكشف الأسباب

عمر كمال: محمد رمضان لا يستحق لقب «نمبر 1».. وشيرين نجمة مصر الأولى

عمر كمال: محمد رمضان لا يستحق لقب «نمبر 1».. وشيرين نجمة مصر الأولى