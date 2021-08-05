الحكم على 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بـ«داعش الجيزة» 20 سبتمبر

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حدّدت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة 21 سبتمبر المقبل للحكم على 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش الجيزة».

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد 15 و10 سنوات على المتهمين ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات مع إدراجهم على قوائم الارهاب ،في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية الخدل منها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.