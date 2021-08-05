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تاجيل إعادة محاكمة متهم بـ«خلية بولاق الدكرور الإرهابية» إلى 16 أغسطس

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تاجيل إعادة محاكمة متهم بـ«خلية بولاق الدكرور الإرهابية» إلى 16 أغسطس تاجيل إعادة محاكمة متهم بـ«خلية بولاق الدكرور الإرهابية» إلى 16 أغسطس

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قرّرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، تأجيل اعادة إجراءات محاكمة متهم صادر عليه حكما غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالانضمام إلى «خلية بولاق الدكرور الارهابية» لجلسة 16 أغسطس الجاري، لحضور المحامي الأصيل.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لاشتراكه مع آخرين في الانضمام وتأسيس وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

المصرى اليوم

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