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الدفاع الأرمينية: حرس الحدود الروسي يتمركز قرب قرية فوسكبار المتاخمة لأذربيجان

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الدفاع الأرمينية: حرس الحدود الروسي يتمركز قرب قرية فوسكبار المتاخمة لأذربيجان الدفاع الأرمينية: حرس الحدود الروسي يتمركز قرب قرية فوسكبار المتاخمة لأذربيجان

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أكدت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الخميس، المعلومات التي تفيد، بأن أفراد حرس الحدود الروسي يتمركزون بالقرب من قرية فوسكبار في إقليم تافوش شمالي البلاد، المتاخم لأذربيجان.

وجاء في بيان الوزارة: "حول المعلومات الواردة في وسائل الإعلام بشأن وجود عناصر عسكرية روسية في منطقة تافوش ولا سيما في قرية فوسكيبار، نعلمكم أن أفراد حرس الحدود الروسي يتمركزون هناك، وأن عمال البناء يعملون على تشييد مبانٍ للدعم اللوجستي لحرس الحدود".

وأشار البيان إلى أن، العملية تتم ضمن إطار التعاون الأرميني الروسي.

وأفاد موقع "أثر" الأرميني، في وقت سابق، بوجود حرس الحدود الروسي في قرية فوسكيبار وأن هناك تجري أعمال بناء.

واقترح رئيس الأرمينية، نيكول باشينيان، وضع نقاط من حرس الحدود الروسي على طول الحدود مع أذربيجان.

المصرى اليوم

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