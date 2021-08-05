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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف للامتناع عن أي تصريحات بشأن الهجمات الأخيرة على السفن في الشرق الأوسط، خشية تفاقم الوضع.

وقال دوجاريك للصحفيين: «من المهم بالنسبة لنا أن تمتنع جميع الأطراف المعنية والمهتمة عن أي إجراءات تصعيدية أو خطاب يزيد من تعقيد الوضع المتوتر».

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت أمس، أنها تجري تحقيقا عاجلا في حادث تعرضت له سفينة بالقرب من سواحل الإمارات العربية المتحدة.

من جانبها، ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية في إحاطة تحذيرية، يوم أمس الأربعاء، نقلا عن طرف ثالث أن من اعتلوا ناقلة تعرضت «لخطف محتمل» قد غادروها وأن السفينة التي لم تحددها بالاسم في أمان.

وكانت ذات الهيئة قد ذكرت قبل ذلك، بأن مسلحين سيطروا على ناقلة في عملية اختطاف محتملة.