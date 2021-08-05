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الرئيس التونسي: تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن

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الرئيس التونسي: تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن الرئيس التونسي: تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن

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استقبل رئيس تونس قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، بقصر قرطاج، السيد بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.

وتوجه رئيس الدولة بالشكر لكل إطارات وأعوان ديوان الحبوب ودعاهم إلى أن يكونوا على موعد مع التاريخ والتصدي لكل التجاوزات في توريد القمح.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا مجال للمس من قوت التونسيين، مشيرا إلى أنه سيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه هناك أحرار وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس.

وأكد رئيس الجمهورية على أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات، وأضاف بأنه لا مجال للعودة إلى الوراء وبأنه لا حوار الا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب.

المصرى اليوم

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