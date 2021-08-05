توقّفوا للراحة فأمطرتْهم بالرصاص.. مقتل 24 جنديًّا تشاديًّا في هجوم لـ"بوكو حرام"

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وقع الاعتداء في جزيرة تبعد عن العاصمة 190 كم

قُتل 24 جنديًّا تشاديًّا وجُرح آخرون في هجوم شنّته جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد، بحسب ما أفاد نائب مسؤول المنطقة حاجي جديدي، اليوم "الخميس".

وبيّن "جديدي" أن جنودًا عائدين من دورية كانوا يستريحون عندما هاجمتهم بوكو حرام وأمطرتهم بالرصاص.

من جانبه أوضح المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عظيم برماندوا أغونا، أن الهجوم وقع في جزيرة تشوكو تيليا التي تبعد 190 كيلومترًا شمال غرب العاصمة نجامينا، لكنه رفض ذكْر أي حصيلة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتنشط "بوكو حرام" النيجيرية أو جناحها المنشقّ الذي بات ينشط تحت اسم تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، "إيسواب" في منطقة بحيرة تشاد المكوّنة من مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر صغيرة مأهولة.

وتطلق السلطات التشادية على هاتين الجماعتين اسم "بوكو حرام"، وهما تهاجمان بانتظام الجيش والمدنيين هناك.