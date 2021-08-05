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شرطة الشرقية تضبط 178 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

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شرطة الشرقية تضبط 178 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي شرطة الشرقية تضبط 178 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي
ثبوت إصابتهم بكورونا وضبط مخالفي تعليمات الحجر المؤسسي للقادمين من الخارج

شرطة الشرقية تضبط 178 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكّنت الجهات الأمنية من ضبط (178) شخصاً بالمنطقة الشرقية لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معاً، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

شرطة المنطقة الشرقية شرطة الشرقية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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