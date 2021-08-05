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رئيس هيئة الفروسية: نادي السباقات مُسخّر لخدمة الوسط الفروسي وداعميه

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ثمن للأمير فيصل بن خالد دعمه الكبير لسباقات الخيل

رئيس هيئة الفروسية: نادي السباقات مُسخّر لخدمة الوسط الفروسي وداعميه

أشاد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بالسباقات التي شهدها ميدان الملك خالد بالحوية اليوم، مثمناً للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز دعمه الكبير لسباقات الخيل عبر إقامة حفل كامل مخصص للأمهار العسايف، ووضعه جوائز خاصة لكامل الحفل، وخروجه بالمظهر اللائق والمطلوب، وتحقيق الهدف المنشود المتمثل في صناعة أبطال لهذه الفئة.
وبارك للمنتجين والمدربين والخيالة المتوجين بجوائز هذا الحفل على ميدان الملك خالد بالحوية من خلال الأشواط الثمانية التي كانت بين جميع الجياد المشاركة في الحفل بمختلف أشواطها بين الأمهار وروح التحدي التي عاشها الملاك والمدربون والخيالة وصولاً للجمهور.
وأكد "الفيصل" أن إمكانيات نادي سباقات الخيل مُسخّرة لخدمة الوسط الفروسي وداعميه والراغبين بإقامة مثل هذا الحفل.

رئيس هيئة الفروسية: نادي السباقات مُسخّر لخدمة الوسط الفروسي وداعميه

رئيس هيئة الفروسية: نادي السباقات مُسخّر لخدمة الوسط الفروسي وداعميه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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