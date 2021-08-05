مصدر يحذر: فاتورة كهرباء شهر أغسطس الأعلى في تاريخ الوزارة

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قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنها نجحت في اختبار جديد اليوم مع تزايد الاستهلاكات الكهربية خلال ذروة الاحمال الكهربائية حيث بلغت أقصى الأحمال الكهربية 33700 ميجاوات لأول مرة في تاريخ وزارة الكهرباء.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه «بفضل الله هناك استقرار كبير في التغذية الكهربية» مؤكده وجود احتياطى في قدرات التوليد يبلغ حوالى 11700 ميجاوات، لافته إلى أن القدرات الكهربية المتاحه بلغت حوالى 45700 ميجاوات لافته إلى أن ذلك يمثل مردود ايجابى كبير لما تم في هذا القطاع الحيوى والهام من تطوير سواء في إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية، حيث يستمر جميع العاملين في الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية .

من جانبه حذر مصدر بوزارة الكهرباء في تصريحات لـ«المصري اليوم» المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير كهرباء شهر اغسطس لافتا إلى انها سيتم احتسابها وفقا للاسعار الجديدة للكهرباء وحيث سيتم تحصيلها بفاتورة شهر اكتوبر المقبل حيث أن استهلاك شهر اغسطس يتم تحصيله في بداية شهر 10.

وأوضح المصدر أن ارتفاع الاحمال الكهربائية بهذا الشكل الملحوظ سينعكس بشكل مباشر على ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء لافتا إلى أن التكييفات تتحمل الجزء الاكبر من تلك الزيادة حيث يزداد استخدامها خلال تلك الايام التي تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة مطالبا المواطنين باتباع خطوات ترشيد استهلاك الاجهزة الكهربائية في المنازل.