حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرراة وشبورة ورياح وأتربة وأمطار تصل حد السيول

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حذرت الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر حتى يوم الغد الجمعة، ويكون الطقس غدًا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وتصل درجة الحرارة المحسوسة في الوادي الجديد إلى 46 درجة، وتكون في أسوان والأقصر 45 درجة وفي القاهرة وسيوة 44 بينما تكون في الإسكندرية 38 درجة مثل حالة الطقس اليوم، وتتوقع وجود شبورة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار تصل إلى حد السيول على أماكن متفرقة من مصر غدًا.

يسود طقس شديد الحرارة في مصر حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية غدًا في القاهرة الكبري وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء، بينما يكون حارًا ورطب على السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدلاً الحرراة ورطب على جميع الأنحاء خلال الليل.

يتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط بين متر ونصف ومترين، بينما يتراوح في البحر الأحمر بين متر وربع ومترين، وتكون حالة البحرين معتدلة غدًا.

وتظل فرص تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر قائمة على الطرق المتجهة من وإلي القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وتستمر توقعات سقوط الأمطار غدًا على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتصل الأمطار حد السيول غدًا على حلايب وشلاتين.

تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على مناطق من السواحل الغربية، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية على بعض المناطق في جنوب الصعيد.

تظل درجة الحرارة في القاهرة العظمي غدًا في مصر 42 والصغري 29 بينما تكون المحسوسة 44 درجة، كما تستمر درجة الحرارة في الإسكندرية 36-26 للعظمي والصغري، والمحسوسة 38 درجة.

تصل درجة الحرارة المحسوسة الأعلي في مصر غدًا إلى 46 درجة في الوادي الجديد، وتكون العظمي والصغري في الوادي الجديد 44-27، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة في قنا والأقصر وأسوان وإدفو وأبوسمبل.

وتكون درجات الحرارة في أسوان 44-29، الأقصر 44-28، قنا 44-27، الوادي الجديد 44-27، أبوسمبل 43-28، الفيوم 43-28، بني سويف 43-28، المنيا 43-28، أسيوط 43-28، سوهاج 43-28، القاهرة 42-29، سيوة 42-25، أبورماد 42-29، شبين الكوم 41-27، الإسماعيلية 41-24، نخل 41-18، شلاتين 41-30، وادي النطرون 40-27، طنطا 40-27، دمنهور 40-27، الزقازيق 40-26، المنصورة 40-26، السويس 40-26، رأس سدر 40-27 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرراة في الإسكندرية 36-26، بلطيم 36-26، مطروح 34-26، السلوم 38-25، بورسعييد 35-27، دمياط 34-26، العريش 37-25، رفح 36-24، نويبع 36-27، طابا 38-27، كاترين 33-21، الطور 37-28، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 37-28، مرسي علم 37-28، رأس حدربة 37-31 درجة.

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرراة وشبورة ورياح وأتربة وأمطار تصل حد السيول

وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على مناطق من القاهرة الكبري بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

ويستمر توقع سقوط الأمطار الرعدية على جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر ويتوقع أن تتحول لسيول على حلايب وشلاتين من اليوم الخميس وحتى يوم السبت.

يكون غدًا الجمعة هو آخر أيام الموجة الحارة التي تبدأ في الإنخفاض اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تكون درجتي الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة الكبرى والوجه البحري السبت إلى 42-44 والأحد 39-41 وتنخفض الإثنين والثلاثاء 37-39، وترتفع الأربعاء إلى 38-40 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية السبت إلى 35-38 درجة، وتنخفض الأحد إلى 33-36 درجة، وتكون الإثنين والثلاثاء 32-34، والأربعاء 33-35 درجة، أما في جنوب سيناء فتكون السبت 41-43، وتنخفض الأحد والإثنين والثلاثاء إلى 39-42، أما الأربعاء فترتفع إلى 42-44 درجة.

وتكون في جنوب الصعيد السبت إلى 45-46، وتنخفض الأحد إلى 44-45، وتكون الإثنين 44-46 درجة وتنخفض الثلاثاء إلى 42-44، وتكون الأربعاء 42-43 درجة، وتكون درجات الحرارة في شمال الصعيد السبت 43-45، والأحد 41-43، أما الإثنين فتنخفض إلى 38-40، وترتفع الثلاثاء إلى 39-41، والأربعاء 40-42 درجة.

تظل توقعات الشبورة المائية في الصباح قائمة في الطرق الزراعية والسريعة المتجهة من وإلي القاهرة الكبري وأيضًا السواحل الشمالية والوجه البحري، كما يستمر نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية، وتكون مثيرة للأتربة والرمال مما يخفض من الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

أحوال الطقس في 6 أيام

حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرراة وشبورة ورياح وأتربة وأمطار تصل حد السيول

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