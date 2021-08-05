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بولندا تتهم البيضاء باستخدام المهاجرين سلاحا ضد الاتحاد الأوروبي

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بولندا تتهم روسيا البيضاء باستخدام المهاجرين سلاحا ضد الاتحاد الأوروبي بولندا تتهم البيضاء باستخدام المهاجرين سلاحا ضد الاتحاد الأوروبي

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اتهمت بولندا البيضاء بإرسال أعداد متزايدة من المهاجرين عبر الحدود في رد فعل انتقامي على قرار وارسو هذا الأسبوع بمنح اللجوء لكريستينا تسيمانوسكايا العداءة الأولمبية التي رفضت العودة إلى بلادها من أولمبياد طوكيو.

وقال نائب وزير الداخلية البولندي ماسيج واسيك اليوم الخميس إن مينسك " تشن حربا بوسائل غير تقليدية مع الاتحاد الأوروبي باستخدام المهاجرين غير الشرعيين".
وفي الأسابيع الأخيرة، سجلت ليتوانيا وهي أيضا جارة لروسيا البيضاء وعضو في الاتحاد الأوروبي زيادة في اجتياز الحدود بشكل غير قانوني من روسيا البيضاء، وقالت إن مينسك تنقل المهاجرين من الخارج وترسلهم لدول الاتحاد.

وقال واسيك لمحطة تلفزيون بولندية "هناك شبان وشابات معهم أطفال. روسيا البيضاء تستخدم هؤلاء المهاجرين كسلاح حي".

وأضاف "رصدنا في الأيام الأخيرة زيادة (في عدد المهاجرين)، ونتعامل مع الوضع باعتباره رد فعل على منح حق اللجوء لعداءة روسيا البيضاء".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في حكومة روسيا البيضاء للتعليق.

وقال حرس الحدود البولندي لرويترز إنه احتجز مجموعة تتألف من 71 مهاجرا على الحدود مع روسيا البيضاء الليلة الماضية ومجموعة أخرى تضم 62 معظمهم عراقيون يوم الأربعاء.

وقال واسيك إن معظم المهاجرين الذين وصلوا في الآونة الأخيرة كانوا قادمين من العراق ومن أفغانستان أيضا.

المصرى اليوم

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