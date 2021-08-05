أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تأييد التحفظ على أموال المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من مواطنين

Print
تأييد التحفظ على أموال المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من مواطنين تأييد التحفظ على أموال المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من مواطنين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيدت المحكمة الاقتصادية، الخميس، التحفظ على أموال المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من مواطنين بعد النصب عليهم.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم تهم الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين.

وكشفت التحقيقات أن عدد المتهمين في القضية 10 بينهم 4 هاربين، وأنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتين غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تلقوا أموالا من المواطنين بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات، إضافة لمبلغ 1650 دولارًا أمريكيًا لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين الوهميتين، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية «البتكوين» والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

شبكة "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"

شبكة "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"

ضربة أمنية جديدة.. سقوط شبكة للترويج لـ«البيتكوين» في الدقهلية

ضربة أمنية جديدة.. سقوط شبكة للترويج لـ«البيتكوين» في الدقهلية

اليوم بداية بث شبكة قنوات SSC الفضائية لدوري المحترفين السعودي

اليوم بداية بث شبكة قنوات SSC الفضائية لدوري المحترفين السعودي