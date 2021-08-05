جيهان الشماشرجي تبدأ تصوير أول مشاهدها في مسلسل «دليلك الذكي إلى الطلاق»

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تستعد الفنانة چيهان الشماشرجي لتصوير مشاهدها في مسلسل دليلك الذكي إلى الطلاق والمأخوذ من المسلسل الأمريكي الشهير «Girlfriends' Guide to Divorce»، وذلك بعد انتهائها من تصوير 3 أفلام روائية قصيرة، من المقرر منافستها في المهرجانات السينمائية قريبًا.

ونشرت جيهان على صفحتها الرسمية بانستجرام صور ة من كواليس التصوير مع الفنان عمر الشناوي وصدقي ضحر.

وتدور أحداث مسلسل دليلك الذكي إلى الطلاق المأخوذ من «Girlfriends' Guide to Divorce» حول كاتبة لديها شهرة واسعة ومؤلفاتها هي الأكثر مبيعًا، ولكنها تخفي أمر انفصالها هي وزوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة أربعينية تواجة الطلاق، وتبدأ نقاشات مع صديقاتها للحصول على حياة سعيدة، ومن المقرر عرض المسلسل قريبًا.

المسلسل من بطولة انجي المقدم وعمر الشناوي ومن انتاج سالي والي، من إخراج مصطفى أبوسيف.

وكانت آخر أعمال جيهان بين الأفلام القصيرة التي شاركت بها: فيلم حاسب تحلم للمخرج محمد ربيع، أقولك على سر للمخرج محمد علوي، ودخول مفاجئ للمخرج احمد جمال. كما تستعد في الفترة الحالية لتقديم مسرحية العشيق للمخرج غسان جبريال والمأخوذة من الكاتب والمخرج المسرحي هارولد پنتر.

وتستعد چيهان الشماشرجي الآن لتصوير مشاهدها في مسلسل دليلك الذكي إلى الطلاق للمخرج مصطفى أبوسيف والمأخوذ من المسلسل الأميركي الشهير Girlfriends' Guide to Divorce.