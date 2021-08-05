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فيلم «موسى» يدخل بالسينما المصرية مرحلة جديدة في المؤثرات البصرية.. وعرضة 11 أغسطس

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فيلم «موسى» يدخل بالسينما المصرية مرحلة جديدة في المؤثرات البصرية.. وعرضة 11 أغسطس فيلم «موسى» يدخل بالسينما المصرية مرحلة جديدة في المؤثرات البصرية.. وعرضة 11 أغسطس

لاقتراحات اماكن الخروج

حقق الإعلان الرسمي لفيلم «موسى» ردود فعل كبيرة بسبب الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس المستخدمين في الفيلم والذي يعتبر الفيلم الأول في السينما المصرية الذي يقدم الروبوت كبطل لعمل.

حيث وجه المخرج أحمد مدحت الشكر لفريق العمل على ما ظهر في البرومو التشويقي والذي طرح خلال الايام الماضية تمهيدًا لطرح الفيلم يوم 11 أغسطس المقبل في السينمات المصرية.

وتدور الأحداث في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى والذي يقدمه الفنان كريم محمود عبدالعزيز نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع. فيلم «موسى» مقرر عرضه يوم 11 أغسطس المقبل،وهو ملئ بأحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية. العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي.

الفيلم بدأ تصويره في أكتوبر الماضي، بعد عامين من التحضير والكتابة، ولكنه توقف نظرا لانتشار ، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى.

المصرى اليوم

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