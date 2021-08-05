أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

هاني رمزي وأبطال مسرحية «أبو العربي» في ضيافة معكم منى الشاذلي

Print
هاني رمزي وأبطال مسرحية «أبو العربي» في ضيافة معكم منى الشاذلي هاني رمزي وأبطال مسرحية «أبو العربي» في ضيافة معكم منى الشاذلي

لاقتراحات اماكن الخروج

يحل أبطال مسرحية «أبوالعربي» الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري، والفنانة أحمد فتحي، والمخرج تامر كرم، ضيوفًا على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يروي هاني رمزي خلال اللقاء تفاصيل عودته إلى المسرح بعد غياب 15 عامًا، وظروف العرض خلال أزمة كورونا، وعن مدى تشابه شخصية أبوالعربي بين الفيلم والمسرحية.

كما يكشف الفنان أحمد فتحي عن دوره في المسرحية، قبل أن يتطرق إلى علاقة الصداقة القوية التي تربطه بـ هاني رمزي، خاصةً أن هذا العمل ليس الأول الذي يجمعه به، حيث عملا سوياً في فيلم «الرجل الغامض بسلامته» والذى تم عرضه قبل 11 عاماً، وتحديداً عام 2010.

من جانبها، تتحدث الفنانة داليا البحيري عن مدى سعادتها بتجربتها المسرحية الأولى مع صديقها هاني رمزي. ويوضح المخرج تامر كرم، كيف أن دوره كمخرج في العرض المسرحي مختلف تمامًا عن دوره خلال إخراجه لمسرحية الملك لير، خاصة أن الإبداع في الكوميديا يعتمد على الممثل وأدائه، وليس المخرج بشكل كبير.

أيضا يتحدث أبطال المسرحية، عن الفنان الراحل سمير غانم، وقصة إهدائهم أولى عروض المسرحية لروحه. كما يقومون بغناء تتر فوازير فطوطة وسمورة، خلال حلقة البرنامج، فضلا عن وجود ألعاب وتحديات بين أبطال المسرحية، بعد أن يتم تقسيمهم إلى فريقين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك