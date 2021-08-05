هاني رمزي وأبطال مسرحية «أبو العربي» في ضيافة معكم منى الشاذلي

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يحل أبطال مسرحية «أبوالعربي» الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري، والفنانة أحمد فتحي، والمخرج تامر كرم، ضيوفًا على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يروي هاني رمزي خلال اللقاء تفاصيل عودته إلى المسرح بعد غياب 15 عامًا، وظروف العرض خلال أزمة كورونا، وعن مدى تشابه شخصية أبوالعربي بين الفيلم والمسرحية.

كما يكشف الفنان أحمد فتحي عن دوره في المسرحية، قبل أن يتطرق إلى علاقة الصداقة القوية التي تربطه بـ هاني رمزي، خاصةً أن هذا العمل ليس الأول الذي يجمعه به، حيث عملا سوياً في فيلم «الرجل الغامض بسلامته» والذى تم عرضه قبل 11 عاماً، وتحديداً عام 2010.

من جانبها، تتحدث الفنانة داليا البحيري عن مدى سعادتها بتجربتها المسرحية الأولى مع صديقها هاني رمزي. ويوضح المخرج تامر كرم، كيف أن دوره كمخرج في العرض المسرحي مختلف تمامًا عن دوره خلال إخراجه لمسرحية الملك لير، خاصة أن الإبداع في الكوميديا يعتمد على الممثل وأدائه، وليس المخرج بشكل كبير.

أيضا يتحدث أبطال المسرحية، عن الفنان الراحل سمير غانم، وقصة إهدائهم أولى عروض المسرحية لروحه. كما يقومون بغناء تتر فوازير فطوطة وسمورة، خلال حلقة البرنامج، فضلا عن وجود ألعاب وتحديات بين أبطال المسرحية، بعد أن يتم تقسيمهم إلى فريقين.