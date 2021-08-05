انطلاق عروض «عن العشاق» بقصر الأمير ظار

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انطلق الخميس أول عروض مسرحية «عن العشاق» بطولة الفنان حمزة العيلي والذي يشارك في موسمه التاسع، ويعرض بمركز إبداع قصر الأمير طاز.

وبحسب بيان، الخميس، تقدم المطربة نجوى حمدي في العرض المسرحي «عن العشاق» أغاني العمل بكلثوميات والتي تغنيها أثناء الأحداث، ويأتي إعادة تقديم العرض بعدما حقق نجاح خلال مواسمة الماضية.

عرض «عن العشاق»، إنتاج مركز الهناجر للفنون بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، وهو رؤية إخراجية للفنان هاني عفيفي، ويشارك في بطولته مع حمزة العيلي كلا من ماهر محمود، مارتينا عادل وأحمد زكريا، والعرض مستلهم من كتاب «طوق الحمامة في الألفة والإلاف» لابن حزم الأندلسي في حالة صوفية موسيقية داخل الأجواء التاريخية والمملوكية لقصر الأمير طاز، مع عزف حي لآلات العود، القانون، التشيلو لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وحكي ورقص وتمثيل لمجموعة من نجوم الشباب خريجي مركز الإبداع الفني.

ويستمر الموسم الجديد لمدة أسبوع يأتي بعد النجاح الذي حققه طوال 9 مواسم ماضية على مدار سبع سنوات، حيث قدم العرض للمرة الأولى في شهر يوليو 2013.