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إليز مراد تحيي ذكري الانفجار بأغنية «بيروت» ()

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إليز مراد تحيي ذكري الانفجار بأغنية «بيروت» (فيديو) إليز مراد تحيي ذكري الانفجار بأغنية «بيروت» ()

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طرحت المطربة الفرنسية لبنانية الأصل إليز مراد أغنية جديدة بعنوان «بيروت» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، من كلماتها وألحانها، ومن المقرر ان يتم التبرع بجميع أرباح الأغنية إلى جمعية Live Love Beirut كبادرة احترام.

تقول إليز مراد في تصريحات صحفية اليوم: «لامس الحادث الذي عاشته بيروت في أغسطس من العام الماضي قلوب سكان الشرق الأوسط، بعد أن هزّ المدينة انفجار كبير ووصل إلى جميع أرجائها. وبفضل منصات التواصل الاجتماعي، وصل خبر الانفجار إلى جميع أنحاء العالم، ليشعل موجة تعاطف عارمة مع بيروت وأهلها».

وأضافت: «أن أضراره طالت عائلتي في بيروت لذلك تعاملت مع الانفجار وتبعاته بطريقتي الخاصة، فعبّرت عن مشاعري من خلال تأليف أغنية بيروت، وهي بمثابة الأغاني التي نغنيها للأطفال قبل النوم، لكنها مخصصة للكبار وللاحتفاء ببيروت وبلبنان التي شهدت ظروفاً صعبة للغاية. وتعكس هذه الأغنية الكثير من التناقضات التي تعيشها بيروت، والتي يعرفها العالم أجمع».

وأشارت إلى انها تريد تقديم الأغنية كهدية لسكان لبنان في الذكرى الأولى لهذه المأساة، علها تساهم في تخفيف وطأة ذكرى هذا اليوم، وتستحضر مشاعر مختلفة بين المستمعين، وقالت: بيروت تشبه طائر الفينيق، لأنها تدمرت مرات كثيرة، وواصلت النهوض من تحت الرماد. وتشكل الموسيقى بالنسبة لي دافعاً للاستمرار من خلال توحيد مشاعر الجمهور.

ومن المقرر ان تكون «بيروت» هي أول أغنية ضمن ألبوم إليز القادم الذي سيتم إطلاقه في 10 سبتمبر 2021 تحت اسم «أبوكاليبسنا».

المصرى اليوم

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