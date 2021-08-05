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روّج الفنان أحمد السقا، الخميس، لفيلمه الجديد «العنكبوت» بطولته وإخراج أحمد نادر جلال، والذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر أحمد السقا فيديو من كواليس الفيلم عبر «إنستجرام» وكتب: «العنكبوت».

فيلم «العنكبوت» يشارك في بطولته منى زكي وظافر العابدين، وشيماء سيف، وزكى فطين عبدالوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن أحدث ظهور للفنان أحمد السقا مسلسل «نسل الاغراب» بطولته امام الفنان أمير كرارة ومي عمر وأحمد مالك وأحمد داش وريم سامي وفردوس عبدالحميد وعماد زيادة ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وعرض خلال المارثون الرمضاني الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة.