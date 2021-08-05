أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«زيها مين».. محمد حماقي يطرح أولى أغاني ألبوم يا فاتنّي «»

Print
«زيها مين».. محمد حماقي يطرح أولى أغاني ألبوم يا فاتنّي «فيديو» «زيها مين».. محمد حماقي يطرح أولى أغاني ألبوم يا فاتنّي «»

لاقتراحات اماكن الخروج

طرح المطرب محمد حماقي، الخميس، أغنية جديدة بعنوان «زيها مين»، وهي أولى أغاني ألبوم «يا فاتني»، عبر الفيديوهات يوتيوب.

أغنية «زيها مين» كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تميم.

ووصلت مشاهدات الأغنية بعد طرحها بساعة واحدة إلى 150 ألف مشاهد.

تقول كلمات أغنية «زيها مين»: «حلوة وبتحلي أي مكان وتنورة والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا دى جمالها معدى واللى يشوفه بيقدره والله ما تلاقوا زيها زيها مين بتهزروا تؤمر تتأمر ماهى دى اللى عليها منمر طبعا حقها تدلع تتبغدد قوى تتمنع قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها ونتسلطن قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها ليل يا عين ياليل يا عين يا ليل عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين ليل يا عين ياليل يا عين يا ليل عين يا ليل يا عين يا ليل ياعين يا عين يا ليل يا يا ليلة يا ليل يا عين يا ليلة يا عين يا ليل يا ليلة يا ليل يا عين يا ليلة الورد اتنقى بالواحده عشان خدها يا جماعة مش ممكن لأه دى لا قبلها ولا بعدها مبتدلعشى ماهى دلوعه لوحدها الرقه يا ناس ربانى ربانى يا ناس بعدها انا مش هاتكلم انا رافع ايدى مسلم القد يا ناس يتدرس منه الغزلان تتعلم دانا مش هتكلم انا رافع ايدى مسلم القد يا ناس يتدرس منه الغزلان تتعلم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)

وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)

«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو)

«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو)