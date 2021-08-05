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طرح المطرب محمد حماقي، الخميس، أغنية جديدة بعنوان «زيها مين»، وهي أولى أغاني ألبوم «يا فاتني»، عبر الفيديوهات يوتيوب.

أغنية «زيها مين» كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تميم.

ووصلت مشاهدات الأغنية بعد طرحها بساعة واحدة إلى 150 ألف مشاهد.

تقول كلمات أغنية «زيها مين»: «حلوة وبتحلي أي مكان وتنورة والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا دى جمالها معدى واللى يشوفه بيقدره والله ما تلاقوا زيها زيها مين بتهزروا تؤمر تتأمر ماهى دى اللى عليها منمر طبعا حقها تدلع تتبغدد قوى تتمنع قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها ونتسلطن قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها ليل يا عين ياليل يا عين يا ليل عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين ليل يا عين ياليل يا عين يا ليل عين يا ليل يا عين يا ليل ياعين يا عين يا ليل يا يا ليلة يا ليل يا عين يا ليلة يا عين يا ليل يا ليلة يا ليل يا عين يا ليلة الورد اتنقى بالواحده عشان خدها يا جماعة مش ممكن لأه دى لا قبلها ولا بعدها مبتدلعشى ماهى دلوعه لوحدها الرقه يا ناس ربانى ربانى يا ناس بعدها انا مش هاتكلم انا رافع ايدى مسلم القد يا ناس يتدرس منه الغزلان تتعلم دانا مش هتكلم انا رافع ايدى مسلم القد يا ناس يتدرس منه الغزلان تتعلم».