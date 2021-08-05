محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من إدارات الديوان العام

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، اجتماعًا مع عدد من مديري إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل وانتظامه داخل الديوان العام، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد. والاستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

واستمع المحافظ -بحسب بيان الخميس- إلى مستجدات العمل بعدد من إدارات العام، ومقترحات تطوير مستوى العمل والأداء، كما تم مناقشة عدد من الملفات داخل بعض الإدارات.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة، لافتا إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، في ظل التطور الإدارى الذي حققته المحافظة مؤخرًا.