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«أخطار الحمل والزواج المبكر» في ثاني أيام التدريب بجامعة القناة

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«أخطار الحمل والزواج المبكر» في ثاني أيام التدريب بجامعة القناة «أخطار الحمل والزواج المبكر» في ثاني أيام التدريب بجامعة القناة

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استكملت جامعة قناة السويس لليوم الثاني على التوالي برنامجها التدريبي التوعوي عن الزواج المبكر وأخطار الحمل المبكر.

وبحسب بيان، الخميس، أكد الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة بأهمية ودور الجامعة المجتمعي ومسئوليتها تجاه أبناء المجتمع والتوعية والتثقيف بقضايا ومشكلات المجتمع داخل وخارج الجامعة ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها.

وقامت بالتدريب الدكتورة أسماء أبوبكر أبوالعينين، مدرس الأمومة والنساء والتوليد بكلية التمريض، حيث تناولت في اليوم الثاني للبرنامج التدريبي أخطار الزواج المبكر وأهمها التسرب من التعليم.

وتابعت أن الزواج المبكر أو ما يسمى بزواج الأطفال يهدد كذلك الصحة الإنجابية ويشكل مخاطر صحية جسيمة للأم، فضلا عن المشكلات النفسية، وعدم اكتمال الجهاز التناسلي مما يسبب الإجهاض المتكرر والأطفال المبتسرين.

وأشارت إلى تقديرات اليونيسف بوفاة حوالي ٥٠ ألف شخص بسبب مضاعفات الحمل المبكر، ومعظم هذه الوفيات تكون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وترتفع كذلك معدلات المواليد ووفيات المواليد الجدد بنسبة ٥% بين الأمهات دون سن العشرين.

واستهدف التدريب العاملين بوحدة تكافؤ الفرص بإدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية.

وأشرف عليه المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

المصرى اليوم

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