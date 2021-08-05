«حاسبات القناة» تفتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا

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أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عن فتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات اعتبارا من أول أغسطس الجاري وحتى 15 سبتمبر 2021؛ مشيرًا إلى أن جامعة قناة السويس تحرص في برامجها الدراسية ان تواكب التطورات العلمية المحلية والعالمية سواء في المحتوى العلمي، وتطوير طرق التدريس وعرض وتقديم المقررات الدراسية، وتراعي كذلك أن تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن كلية الحاسبات والمعلومات فتحت باب التقدم والتسجيل لبرامج دبلوم علوم الحاسب الاآلي، ودبلوم نظم المعلومات، والدبلوم المهني في تكنولوجيا المعلومات، وماجستير علوم الحاسب، وماجستير نظم المعلومات، والدكتوراه في علوم الحاسب، والدكتوراه في نظم المعلومات، وذلك من خلال رابط التقديم.

وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس أنه يتم قيد طلاب الدكتوراه والماجستير مرتين كل عام جامعي في أكتوبر ومارس.

وأوضحت الدكتورة غادة الطويل عميد كلية الحاسبات والمعلومات إنه يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه إن يكون حاصلا على درجة الماجستير في التخصص

( علوم الحاسب- نظم المعلومات)، من إحدى الجامعات المصرية أو تخصص معادل.

وتابعت إنه يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير إن يكون حاصلا على البكالوريوس بتقدير عام جيد على الأقل في التخصص( علوم الحاسب- نظم المعلومات ) من إحدى الجامعات المصرية أو في تخصص معادل معترف به من المجلس الأعلى للجامعات.

كما حددت شروط القيد للدبلوم إن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس في التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو تخصص معادل، وبالنسبة للدبلوم المهني في تكنولوجيا المعلومات يشترط لقيد الطالب ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس في أي تخصص من إحدى الجامعات المصرية أو درجة معادلة.

وذكر الدكتور محمد السيد وحيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي إنه تم تحديد المستندات المطلوبة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا في الآتي:

أصل شهادة البكالوريوس وصورة منها، بيان تقديرات، شهادة المعادلة، شهادة ميلاد رقمية، الموقف من التجنيد، موافقة جهة العمل على التفرغ يومان، صورة بطاقة الرقم القومي، إقرار بعدم القيد في دراسة عليا في جهة أخرى، ٦ صور شخصية، 2 ملف بلاستيك.