حياة كريمة.. جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة شاملة بقرية القلمينا

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نظّمت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة شاملة بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للجامعة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير الريف المصري

قافلة شاملة لجامعة جنوب الوادى

وأكد رئيس الجامعة على أهمية مبادرة تطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري الذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية مشيرًا إلى حرص الجامعة على توجيه القوافل الشاملة للقرى التي تستهدفها المبادرة لتقدم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ورياضية بما يساهم في بناء الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

قافلة شاملة لجامعة جنوب الوادى

وأشاد الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة بجهود القيادة السياسية في تدشين مبادرة «حياة كريمة» التي تسعى لإحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا مؤكدًا أن الجامعة بقيادة الدكتور يوسف غرباوي تسخر كافة إمكانياتها للمشاركة في المبادرة الرئاسية التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور كونها تساهم في تغيير وجه الحياة داخل القرى المستهدفة

قافلة شاملة لجامعة جنوب الوادى

وأشار إلى أن القافلة التي نظمتها الجامعة داخل قرية القلمينا بمحافظة قنا شملت قوافل للتوعية الصحية والرياضية والاعلامية إلى جانب القوافل البيطرية والزراعية التي تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والمحاصيل

وقال نائب رئيس الجامعة أن القافلة الرياضية شارك فيها طلاب كلية التربية الرياضية تحت اشراف الدكتور منتصر سعدى احمد والدكتورة مها هانى الدسوقى حيث تم توعية المشاركين بأهمية الرياضة والتربية الرياضية في تحسين الحالة الصحية وتقليل الاصابة بالأمراض وعلاجها كعلاج السمنة والنحافة مع التأكيد على ضرورة ممارسة بعض الأنشطة والمهارات الرياضية لدورها الهام في تنشيط العقل والجسم

كما تم تنظيم قافلة اعلامية شارك فيها الدكتور وليد كمال المعيد بكلية الاعلام للتعريف بمفهوم الشائعات واسبابها وتناولت اهم الشائعات اثتاء ازمة فيروس كورونا ودور وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الاعلام في الترويج للشائعات مع تقديم الحلول والمقترحات للتعامل مع الشائعات

كما تم القيام بحمله توعوية لمتطوعى مركز الادمان بقنا عن كيفية مجابهه الإدمان وخطورته على المجتمع وتم توزيع المنشورات التوعوية والمطويات التي توضح حرص الدولة على مجابهة ظاهره الإدمان

وتم عقد ندوات تثقيفية وتوعوية لأهالي القرية صحيا عن تعريف العدوي وانواعها وعن فيروس كورونا والتغذية اثناء الاصابة بفيروس كورونا وعن التغذية الصحية السليمة والنظافة الشخصية وتم توعية الأهالي كذلك عن مرض الضغط والسكر وفيروس كورونا والكبد الوبائي وتم قياس السكر والضغط ل ٢٥شخص من أهالي القرية وذلك بمشاركة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حياه ابوالعزايم بيومي رئيس قسم التمريض الباطني والجراحي والدكتورة ايمان عبدالمبدي على بقسم التمريض الباطني والجراحي

كما تم تنظيم قافلة زراعية شارك فيها من كلية الزراعة الدكتور محمد شعبان حماد والدكتور حسنى مبارك فراج وتناولت اهم المشاكل الزراعية في القرية كما تم توعية المواطنين وتعريفهم ببعض البرامج السمادية للمحاصيل المزروعة في القرية وأساليب التسميد الحديثة وأهمية رفع كفأه الأسمدة العضوية بالإضافة إلى توعية المواطنين عن دودة الحشد الربيعى وطرق العلاج والمقاومة وعن أبرز المشكلات التي تواجه المزارعين في القرية وطرق علاجها

وفى نفس السياق قامت القافلة البيطرية بإشراف الدكتور عبدالناصر عبدالمنعم عزب وبمشاركة الدكاترة محمود حامد صبرة والحسينى البدرى واحمد سعد وابراهيم محمد ابراهيم وعبدالرحمن عطية واسماء فراج وسيد مقدام وصال عبداللطيف ومحمد محسن قناوى بمناظرة ١٧٧ حالة من الأبقار والجاموس والأغنام والدواب حيث تم توقيع الكشف الطبي والعلاج في تخصصات الباطنة والجراحة والولادة والكشف بالسونار للحالات التناسلية في الأفراس والأبقار وإجراء بعض العمليات الجراحية في الدواب كما تم توقيع الكشف الطبي والعلاج لعدد ٢٠٠ من أنواع الطيور وتقديم النصح والإرشاد في مجال تسمين العجول .