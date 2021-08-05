وفد طلابي من دولتي كندا وصربيا يزور جامعة سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، وفدا طلابيا من دولتي كندا وصربيا، في إطار برنامج التبادل الطلابي الخاص بالاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم.

وقال عبدالخالق، في بيان، الخميس، إن اللقاء استعرض مجموعة من الأنشطة البحثية المقدمة من الوفد الطلابي القادم من كندا وصربيا، بهدف تبادل الخبرات العملية والتدريبية مع طلاب الكلية، والإحتكاك بثقافات أخرى لتوسيع مداركهم الإنسانية والتعرف على باقي جنسيات العالم، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي للطلاب الوافدين يتضمن زيارات لمعهد الأورام بسوهاج على مدار أسبوعين، بالإضافة إلى القيام بأنشطة بحثية داخل معامل كلية الصيدلة وقسم الصيدلة الإكلينيكية بالجامعة.

وأشار عبدالخالق، إلى أن اللقاء يأتي في إطار برنامج التبادل الطلابي الذي ينظمه مكتب الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بالجامعة في الفترة من 1 حتى 28 أغسطس الجاري، باستضافة عدد من الطلاب من كندا وصربيا، وتنظيم رحلات سياحية لهم لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية بمحافظات «سوهاج، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان».