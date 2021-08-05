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«الست بقت بتضرب الراجل».. مشادة على الهواء بين فاطمة ناعوت ودعاء عبدالسلام ()

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«الست بقت بتضرب الراجل».. مشادة على الهواء بين فاطمة ناعوت ودعاء عبدالسلام (فيديو) «الست بقت بتضرب الراجل».. مشادة على الهواء بين فاطمة ناعوت ودعاء عبدالسلام ()

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نشبت مشادة كلامية وحوار ساخن بين الكاتبة فاطمة ناعوت والكاتبة دعاء عبدالسلام حول ظاهرة العنف الأسري حيث رفضت ناعوت وصف الأمر بالظاهرة بينما ألقت عبدالسلام باللوم على المرأة.

وقالت الكاتبة فاطمة ناعوت خلال لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي عبر برنامج زوم ببرنامج بدون حظر المذاع على قناة صدى البلد، إن القتل بين الأزواج والتي تزامنت مع عيد الأضحى المبارك لا يمكن إطلاق لفظ ظاهرة عليها رغم وجود أكثر من حادث الفترة الأخيرة.

وأضافت ناعوت أن المرأة بـ100 راجل ولا يجب إغفال حوادث القتل والعنف التي تتعرض لها الزوجة.

وقالت الكاتبة دعاء عبدالسلام في لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج بدون حظر المذاع على قناة صدى البلد، إن «الست بقت بتضرب الراجل» وتخطت كل الأدبيات وهو أمر مؤسف ووصول الأمر إلى قتل زوجها أصبح أمر خطير وتحول لظاهرة.

وتابعت عبدالسلام أن ضرب الزوجات للأزواج سبب زيادة العنف الزوجي مؤخراً وأن الاحصاءات تثبت ارتفاع أرقام اعتداء الزوجات على الأزواج.

وردت فاطمة ناعوت أن حوادث العنف من الأزواج تجاه الزوجات الأكثر شيوعا وأن وضع المرأة تحسن كثيرا في عهد الرئيس .

وأوضحت عبدالسلام أن المرأة قادرة على استخدام ذكائها في الحفاظ على الأسرة رافضة مصطلح الست بـ100 راجل الذي أطلقته فاطمة ناعوت.

المصرى اليوم

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