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ميسي يغادر برشلونة رسمياً

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ميسي يغادر برشلونة رسمياً ميسي يغادر برشلونة رسمياً

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أعلنت إدارة برشلونة عن رحيل نجم الفريق الأول وقائده ليونيل ميسي بعد فشل محاولات التجديد مرة أخرى.

وانتهى عقد ميسي مع النادي الكتالوني في الـ30 من يونيو الماضي وسط حالة ترقب لتفاصيل العقد الجديد الذي لم يقبله قائد الأرجنتين بسبب اختلافات حول بنود العقد.

وجاء البيان «وجاء في بيان رسمي أصدره النادي «بالنظر إلى هذا الوضع الذي يواجهه النادي، لن يستمر ليونيل ميسي في الارتباط ببرشلونة. يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية».

واختتم البيان «يود برشلونة أن يتقدم لجزيل الشكر إلى اللاعب على مساهمته نحو نمو المؤسسة ونتمنى له التوفيق في حياته الشخصية والمهنية».

المصرى اليوم

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