متمردو تيجراي يسيطرون على مدينة تاريخية في إثيوبيا

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أفادت وكالة «رويترز» بأن القوات المتمردة من إقليم تيجراي في إثيوبيا أحكمت سيطرتها على مدينة عريقة في ولاية أمهرة مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

ونقلت «رويترز» عن شاهدي عيان تأكيدهما، أن قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» المتمردة دخلت اليوم الخميس مدينة لاليبيلا المعروفة بكنائسها المنحوتة في قطع من الصخور والتي تمثل مكانا مقدسا لملايين المسيحيين الأرثوذكس في البلاد.

وقال أحد سكان لاليبيلا في مداخلة هاتفية مع الوكالة إنه شاهد في المدينة مئات من العناصر المسلحة يتحدثون لغة تيجراي، وليس اللغة الأمهرية التي ييتقنها أبناء لاليبيلا، ولديهم زي عسكري مختلف عما لدى أفراد القوات الحكومية.

وأشار رجل آخر من سكان لاليبيلا في مداخلة لـ«رويترز» إلى أنه فر من المدينة صباح اليوم مع نحو 200 شخص آخر بالتزامن مع وصول قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» إليها.

ولم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن عن سيطرة متمردي تيغراي على لاليبيلا.

وتمكنت قوات «الجبهة الشعبية» في يونيو الماضي من استعادة السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي مدينة مقلي، ما وجه ضربة موجعة إلى الحكومة الإثيوبية التي أجرت في نوفمبر الماضي حملة عسكرية في الإقليم.