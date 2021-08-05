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قال الرئيس التونسي، قيس سعّيد، إنه لا مجال للتنكيل بحق الشعب التونسي في الماء الصالح للشراب، داعيًا إلى بذل قصارى الجهد من أجل تجاوز كل الاشكاليات التي تعترض المواطن في التزود بالمياه.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، مساء اليوم الخميس، بقصر قرطاج، المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي، ومدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية حمادي الحبيب، والصيد البحري والموارد المائية، وممثل عن الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية سمير الهدياوي. حسبما أفاد بيان للرئاسة التونسية.

وطلب الرئيس سعّيد من كل المتداخلين في هذا القطاع التحلي بروح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة التاريخية والمبادرة بالتخفيض في الأسعار.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة إعداد خطة استراتيجية وسياسة واضحة لتفادي الشح في المياه، مؤكدًا أنه «لن يترك أي تونسي ظمآن من الحرية وظمآن من حقه في الحياة.» بحسب بيان الرئاسة.