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قبل عملية تحويل المسار.. مريضة سكر وسمنة تروي مأساتها مع زيادة الوزن

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قبل عملية تحويل المسار.. مريضة سكر وسمنة تروي مأساتها مع زيادة الوزن قبل عملية تحويل المسار.. مريضة سكر وسمنة تروي مأساتها مع زيادة الوزن

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قالت أمينة محمد إبراهيم الخضري، مريضة بالسكر والسمنة، إنها تعاني من مرض السمنة المفرطة؛ حيث وزنها وصل إلى 136 كيلو جرام، وتبلغ من العمر 44 عاما من محافظة كفر الشيخ وتعاني من مشاكل مرضية كثيرا من زيادة الوزن، مضيفة: «إحنا مش عايشين.. كل من يعاني من التخن وزيادة الوزن مش عايش».

وأضافت «الخضري»، خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «أنا أعاني من السمنىة الموضوعية وتتركز السمنة في المنطقة السفلى في الأرداف والأرجل ولم أستطع المشي ويحدث بصعوبة بالغة؛ كما أنني لم أستطع أن أصعد سلم البيت تماماً، مشيرة إلى أنها لا تستطيع الخروج من البيت ولا اللعب مع ابنها ذات الـ 5 سنوات.

وتابعت: «التخان أمثالنا لا يستطيعون الخروج أو اللعب مع الأطفال أو العيش بشكل صحيح وكل شىء يتم بصعوبة بالغة، لذا قررت أن أجري عملية تحويل المسار كي انتهي من هذا الكابوس نهائيا، خاصة وأنا مريضة بالسكر ومحرومة من كل شىء أحبه وأريد التخلص من هذه المعاناة التي أعيشها».

المصرى اليوم

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