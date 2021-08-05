أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير التعليم يحدد ضوابط امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

Print
وزير التعليم يحدد ضوابط امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وزير التعليم يحدد ضوابط امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن نظام امتحانات الدور الثاني للمواد التي تضاف المجموع لجميع صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021/2020.

وقرر الوزير التالي:

- تعقد امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل خلال شهر أغسطس ٢٠٢١.

- تتولى الإدارات التعليمية إعداد جداول الامتحانات لكل الصفوف الدراسية وتعتمد نتائجها من السيد مدير الإدارة التعليمية.

- مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

- يكون تقييم الطلاب في امتحانات الدور الثاني طبقًا لمحتوى المقرر الدراسي الذي تم أداء الامتحان به سلفًا خلال الفصلين الدراسيين(الأول، الثاني) عن طريق اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك بلجان امتحانات مراقبة ومؤمنة، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ٣ مواد في اليوم الواحد.

- تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي طبقًا للجدول المعد بمعرفة المديرية وتعتمد النتائج من السيد المحافظ، وتكون الامتحانات في المقرر الدراسي للفصل الدراسي الثاني وطبقًا لما تم إتباعه في امتحان الدور الأول.

- بالنسبة لامتحانات الدور الثاني للمواد التي لا تضاف للمجموع ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية يطبق ما ورد في الكتاب الدوري رقم ١١ بتاريخ 2021/5/5.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك