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"الفيصل" يجتمع بوزير الرياضة التركماني ورئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم

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اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية بـ"غولميرات أغاميرادوڤ" وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية التركمانية، والسيد "كوزو تاشيما" رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم.

حضر اللقاءين الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وعضو البعثة الرسمية، ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتم في الاجتماع مناقشة بحث التعاون المشترك بين اللجنتين الأولمبيتين في العديد من البرامج الرياضية المشتركة.

كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ونظيره الياباني، بما يخدم وشباب البلدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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