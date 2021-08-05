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«أمازون» تؤجل عودة موظفيها لمكاتبهم حتى العام المقبل

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«أمازون» تؤجل عودة موظفيها لمكاتبهم حتى العام المقبل «أمازون» تؤجل عودة موظفيها لمكاتبهم حتى العام المقبل

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قالت شركة «أمازون دوت كوم» الأمريكية في مذكرة داخلية، اليوم الخميس، إنها لا تتوقع أن يعود موظفوها لمكاتبهم قبل العام المقبل.

وأضافت المذكرة أن أكبر شركة في العالم للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت تمدد فترة عمل موظفيها من المنزل إلى الثالث من يناير 2022 بدلا مما جاء في مذكرة سابقة بخصوص عودتهم للمكاتب يوم السابع من سبتمبر بالنسبة لموظفي الولايات المتحدة ودول أخرى لم تذكرها بالاسم.

وكانت الشركة قالت العام الماضي إنها ستدفع ما مجموعه 500 مليون دولار كمكافآت لموظفيها في الخطوط الأمامية وشركائها الذين يعملون أثناء أزمة كورونا.

المصرى اليوم

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