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لاتسيو يقترب من ضم جناح ليفربول

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لاتسيو يقترب من ضم جناح ليفربول لاتسيو يقترب من ضم جناح ليفربول

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يواصل فريق لاتسيو الإيطالي محاولته للوصول إلى اتفاق مع إدارة نادي ليفربول من أجل الحصول على خدمات الجناح الهجومي شيردان شاكيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الدولي السويسري يرحب بخطوة الانتقال خاصة وأنه عبر عن غضبه سابقاً بسبب الغياب عن التشكيل الأساسي للمدرب الألماني يورجن كلوب، وذلك بحسب تقارير صحفية إيطالية.

وشارك شاكيري في 5 لقاءات فقط خلال مشوار ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الماضي خلال الموسم الماضي، فيما قدم مستوى رائع خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 رفقة منتخب بلاده.

ويسعى فريق لاتسيو إلى تدعيم صفوفه في الميركاتو الحالي من أجل لمنافسة على المراكز الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي الذي يشهد منافسه شرسة هذا الموسم.

وكان نادي لاتسيو قد أعلن عن تعيين ماوريسيو ساري مديراً فنياً للفريق الأول خلفاً لسيموني إنزاجي.

المصرى اليوم

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