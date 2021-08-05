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خبير تغذية يكشف خطورة الوجبات السريعة على زيادة الوزن

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خبير تغذية يكشف خطورة الوجبات السريعة على زيادة الوزن خبير تغذية يكشف خطورة الوجبات السريعة على زيادة الوزن

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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، خبير التغذية العلاجية، إن القهوة الخضراء تُقلل السعرات الحرارية داخل جسم الإنسان، وتزيد من معدل حرق إلى حد كبير، بدون بذل أي نوع من المجهود، كما أنها تلعب دورًا هامًا في ضبط ضغط الدم.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة؛ ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن خلاصة القهوة الخضراء تؤدي إلى خفض الوزن بمعدل يترواح ما بين 8 لـ12 كيلو بدون أي نوع من الحرمان، وبدون أي قسوة على مريض السمنة.

وشدد على ضرورة العمل على منع الوجبات السريعة، خاصة وأنها تعد سريعًا وتحتوي على زيوت مهدرجة، وسعرات حرارية كبيرة، وهذا يزيد من معدل السمنة إلى حد كبير.

المصرى اليوم

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